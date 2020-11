Undersøkelse: Folk flest fornøyde med smitteverntiltakene

Over 80 prosent av de spurte i en ny undersøkelse mener at koronatiltakene bør bestå som i dag eller økes.

30 prosent av de spurte mener at omfanget av smitteverntiltak bør økes, mens 55 prosent mener at tiltakene i egen kommune bør bestå som i dag, ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for KS.

Bare 9 prosent mener tiltakene bør reduseres.

– At så mange har så høy tillit til både tiltak og informasjon, er den beste tilbakemeldingen kommunene kan få i en situasjon som fortsatt er krevende for mange, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

I undersøkelsen, som ble gjort forrige uke, kommer det også fram at folk flest stoler på informasjonen de får fra kommunen. Sju av ti svarer at de har tillit til informasjonen, og kvinner har høyere tillit til informasjonen enn menn.

Det er stigende tillit til informasjonen som kommer fra regjeringen. Vi stoler mest på informasjon som kommer fra helsemyndighetene og minst på informasjon vi får gjennom mediene, ifølge undersøkelsen.

(©NTB)

Reklame De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget