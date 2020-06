Undersøkelse: Hver tredje nordmann unngår helsetjenester

Hver tredje nordmann sier de unnlater eller utsetter å oppsøke helsetjenester som følge av koronautbruddet, viser en ny undersøkelse.

33 prosent av de 10.000 spurte svarer ja på spørsmålet om de har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien. Av dem som er under 40 år, svarer fire av ti ja, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Det er tydelig at det ikke bare er eldre personer som holder seg hjemme og som er engstelige for smitte. Yngre mennesker unngår i minst like stor grad å bruke helsetjenester, slik som fastlege og psykolog, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

(©NTB)