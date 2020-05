Undersøkelse: Mange mener gjenåpningen av samfunnet går i riktig tempo

Nesten sju av ti mener myndighetenes ønske om å åpne opp samfunnet igjen går i riktig tempo. Nær to av ti mener det går for fort, ifølge en ny undersøkelse.

Ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion svarer 68 prosent av de 6.000 spurte at samfunnet åpnes opp i riktig tempo etter koronautbruddet. 19 prosent mener det går for fort, mens 14 prosent svarer at det går for sakte.

Andelen som mener det går i riktig tempo, går opp fra 63 prosent forrige måling, mens andelen som synes det går for fort, har falt fra 23 til 19 prosent.

Regjeringen la 7. mai fram planen for hvordan gjenåpningen av landet skal foregå. Flere tiltak ble innført med umiddelbar virkning, og det meste som har vært stengt, skal være åpnet igjen innen 15. juni.

Undersøkelsen viser også at annenhver nordmann (51 prosent) har tillit til at folk flest følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. 28 prosent svarer at de ikke har denne tilliten, mens 21 prosent er usikre eller svarer vet ikke.

