UNE-sjef Ingunn-Sofie Aursnes slutter

Ingunn-Sofie Aursnes varsler at hun slutter som sjef for Utlendingsnemnda (UNE) ved nyttår – tre år før åremålet hennes utløper.

Aursnes kunngjorde avgangen på Utlendingsnemndas interne sider onsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Aursnes ble direktør i UNE i 2012 i et åremål for seks år. I 2018 ble åremålet forlenget med seks nye år fram til 2024.

Aursnes opplyser at hun hadde planer om å sitte i stillingen til 2022, men gir seg tidligere på grunn av koronapandemien – som har gitt store endringer i arbeidsrutinene til UNE. Hun mener en ny direktør bør overta ved det hun betegner som et nytt kapittel for nemnda.

