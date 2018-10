Ungdommen i sorg på Vinstra etter knivdrap

Svært mange elever fant vegen til Vinstra videregående skole onsdag kveld.

(GD): – Dette er forferdelig tragisk for dem som er rammet, for hele skolen, for Vinstra, for hele lokalmiljøet og for hele Gudbrandsdalen, sier rektor ved Vinstra videregående skule, Leif Solheim, til GD.

– Dette berører så fryktelig mange, sier han, sterkt preget.

Skolen åpnet dørene onsdag kveld for å ta imot elever og andre som ønsket å komme hit.

Les også: Forsvareren har ikke snakket med siktede ennå

Bistår elevene

Svært mange elever samlet seg på skolen. Mange gråt. Andre var helt stille. De holdt omkring hverandre og søkte trøst hos hverandre i en svært vanskelig situasjon.

KRISETEAM: Ordfører Rune Støstad sammen med representanter fra kriseteamet på skolen onsdag kveld.

Kriseteam fra både Sør-Fron og Nord-Fron var på plass for å ta vare på elevene. Alle lærerne var innkalt til skolen, sammen med helsetjenesten og andre ansatte.

– Vi vil gi den informasjonen vi kan. Nå skal vi møtes, snakke og være her for hverandre. Vi er her for å bistå elevene, sier Anne Ringen Amundsen i kriseteamet til GD.

– Jeg er svært imponert over kriseteamet som tar så godt vare på elevene, sier ordfører Rune Støstad, som også var til stede på skolen nå i kveld.

Møtes i morgen for å være sammen

Skolen vil være åpen til klokken 23 i kveld.

Rektor Solheim sier at alle møtes til vanlig tid torsdag. Det blir ikke vanlig skoledag.

– Vi møtes for å være sammen fra morgenen av og for å snakke sammen. Vi skal ta vare på hverandre. Det er det som er viktig for både ungdom og voksne her nå, sier han.

Mest sett siste uken