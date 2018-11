Ungdommen på Vinstra roses etter drapet i bygda

Sjokk og uvirkelighet preger den lille bygda Vinstra etter drapet på en 16 år gammel jente onsdag. Bygdas ungdommer får ros fra både rektor, ordfører og prest.

– Det er en krisetid for bygda, en uvirkelig tid, en tid der sjokket og uvirkeligheten råder. Det er også en tid for reinspikka medmenneskelighet – å være et medmenneske som står opp i denne grusomme stormen, sa sogneprest Terje Elvestad på en pressekonferanse på Vinstra videregående skule torsdag ettermiddag.

Han la til at det å være medmenneske er en oppgave for alle sammen, først og fremst for de voksne.

– Men ungdommene har imponert meg. De har faktisk lært meg mye i dag om å være til stede og tørre å ta inn over seg det vonde, sa Elvestad.

Skryter av pressen

Til stede var også ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune og rektor Leif Solheim ved skolen der både den 16 år gamle jenta som ble drept, og den siktede gutten var elever.

Sognepresten benyttet også anledningen til å skryte av pressen, som han innrømmet at han hadde fryktet på forhånd.

Kommunen har satt i sving et omfattende hjelpeapparat. Kriseledelsen ble kalt inn allerede kort tid etter drapet og vil være operativ i tiden som kommer.

Sterke følelser

På det han beskrev som en ekstremt vanskelig dag var også ordfører Rune Støstad imponert over bygdas ungdommer og måten de stiller opp for hverandre på. Det har vært mye gråt og følelser, ikke minst på minnestunden på skolen torsdag formiddag.

– Vi har i dag sett på den berørte skolen hvordan ungdommene stiller opp for hverandre. Det er vondt å se, men også fint. Det er vondt fordi denne tragedien har rammet oss så brutalt. Det er fint å se ungdommen fordi de er så modige og kloke og gir hverandre klemmer og støtte, sa Støstad.

– De er forbilder alle sammen. Jeg håper at hele bygda kan lære av dem hvordan vi håndterer dette, sa han.

Ingen alene

Mellom 400 og 500 elever og ansatte var til stede på samlingen på den videregående skolen torsdag formiddag.

– Det var en rørende samling med mye gråt og ulike reaksjoner. Dette er svært berørte elever som har stort behov for å møtes og prate, sa rektor Leif Solheim.

Skolen holdt åpent onsdag kveld og vil være åpen for elever og foresatte også på kvelden torsdag. Et viktig budskap er at ingen blir ufrivillig gående alene i denne tunge tiden.

For kommunen er den viktigste oppgaven å bistå de tre familiene som er rammet, men også å ikke glemme ungdommene. Ordfører Støstad gjentar oppfordringen om ikke å bruke sosiale medier til spekulasjoner.

– Vi må la politiet håndtere det som har skjedd, og ikke bruke sosiale medier til å spekulere om årsaken.

