Ungdommene på Kos er løslatt

De 10 unge nordmennene som ble pågrepet på Kos skal være løslatt.

Ifølge VG er de ti ungdommene som ble pågrepet og varetektsfengslet på den greske øya Kos natt til fredag er nå løslatt. Det får de opplyst av en av de som var fengslet.

Det var ti nordmenn og én polakk som ble pågrepet på Kos natt til fredag. Ungdommene skal ha vært på tur sammen med flere russ.

Ungdommene skal ha vært siktet for slåssing og for å ikke samarbeide med politiet, skriver VG.

En av turdeltakerne, som da skal ha befunnet seg utenfor politistasjonen og forsøkt å få informasjon om hva som hadde skjedd, har tidligere fortalt avisen de pågrepne ble tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to.

– Ingen forsto hva som skjedde, sier han.

Kilder har fortalt VG at norsk russ skal ha planlagt en slåsskamp natt til fredag. Nettavisen har også snakket med en far til en kommende russ som er på Kos, som har fortalt at det har vært mye bråk.

