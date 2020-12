Ungdommer fyrte av fyrverkeri inne på kjøpesenter i Kristiansand

En ung person er anmeldt etter å ha fyrt av fyrverkeri innendørs på et kjøpesenter i Kristiansand sentrum onsdag kveld.

– Det var en tenåring som sendte fyrverkeri mot en vekter. Han bommet heldigvis, men slikt er veldig alvorlig, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Ingen ble skadd, men én person er anmeldt. Ganske samtidig, dog ikke relaterte til kjøpesenter-hendelsen, var det to gutter som sendte fyrverkeri mot en utsalgsbod like ved Vågsbygd Amfi. Heller ikke her ble noen skadd, men de to ungdommene, begge 14 år gamle, ble kjørt hjem til sine foreldre.

– Det smeller jevnt og trutt rundt omkring nå. Jeg vil minne om at det kun er tillatt med fyrverkeri mellom klokken 18 og 02 på nyttårsaften, sier Odde.

(©NTB)

