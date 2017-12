Ungdommer skjøt med fyrverkeri - politiet rykket ut

Skjøt med fyrverkeri utenfor Stovner senter.

Oslo-politiet rykket ut med flere patruljer til Stovner senter onsdag kveld der det var meldt at en gruppe på rundt 15 ungdommer skjøt med fyrverkeri.

Ifølge meldinger til politiet skulle et par mennesker ha blitt truffet i kroppen av fyrverkeriet.

Klokka 21.50 melder politiet at de så langt ikke har kommet i kontakt med noen som er skadet av fyrverkeriet. En gruppe ungdommer er kontrollert, men ble kort tid etter dimmitert, da de ikke kunne knyttes til hendelsen, heter det i meldingen fra operasjonssentralen.

- Patruljen var i kontakt med noen ungdommer på stedet, men uten at det ga noe resultat. Det er på det rene at vitner meldte at det ble skutt med fyrverkeri mot folk på stedet, og dette er noe politiet selvsagt ser alvorlig på. Vi vet fra mange nyttårserfaringer at det kan oppstå skader, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Nettavisen.

#Oslo Stovner senter: Meldinger om ca 15 ungdommer som skyter opp fyrverkeri, som bl.a skal ha truffet et par mennesker i kroppen. Uvisst om noen er skadet. Vi er på stedet med flere patruljer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 27, 2017

