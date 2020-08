Ungdommer til sykehus etter slåssing i Drammen

Fire ungdommer er brakt til sykehus etter slåssing i en bolig i Drammen lørdag. En av dem falt ned fra en terrasse.

Det var like før klokken 11.30 at politiet og ambulanse rykket ut til Åskollen i Drammen der det var meldt om flere ungdommer som slåss.

– En ung mann hadde falt flere meter fra en terrasse, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

– De fire guttene er alle under 18 år. En ble kjørt til Ullevål sykehus for behandling der. En får behandling på sykehus i Drammen, og to blir hentet av foreldrene, opplyser politiet litt senere.

To av guttene ble pågrepet for mistanke om bruk av narkotika.

– Blodprøve er sikret av alle. Åstedet er sperret av og vil bli undersøkt senere, opplyser politiet.

(©NTB)