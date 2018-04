- Avsenderen må melde seg, men må ikke settes i en offentlig gapestokk, sier lederen i Senterungdommen.

Senterpartiet har ennå ikke klart å finne ut hvem som sendte den grove meldingen til partiets tidligere leder, Liv Signe Navarsete, for to år siden.

«Vi har lyst på fitta di», sto det i meldingen som ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær Morten Søberg (Sp).

Søberg har selv nektet for at det var han som sendte meldingen, da han var på en hyttetur med ti menn fra Senterpartiet. Men det er ingen av mennene som har erkjent at det var dem, noe flere også har avvist overfor Nettavisen.

- Uakseptabelt og ufint



Nå ber Senterungdommens leder, Ada Johanna Arnstad, personen som sendte meldingen om å melde seg til partiets generalsekretær.

- Jeg håper virkelig at vi snart får en løsning på saken, og at vedkommende som har sendt denne meldingen står fram, slik at vi kan få lagt denne saken bak oss, sier Arnstad til Nettavisen.

Hun har lite til overs for det som Navarsete er blitt utsatt for.

- Det er helt uakseptabelt og ufint. Ingen skal oppleve det der i Senterpartiet, verken Liv Signe eller noen andre, sier Arnstad.

TRAKASSERT: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete varslet om seksuell trakassering for to år siden, og reagerer på at partiledelsen ikke tok saken alvorlig. Nå håper hun den som sendte den grove meldingen, står fram.

- Nå har det gått en tid siden dette ble kjent, og ingen har stått fram. Det er vel ikke bra for dere i Senterpartiet?

- Det er jeg enig i, men det er begrenset hva man kan gjøre når vedkommende som har sendt meldingen ikke gjør det selv. Men min klare oppfordring er at vedkommende som sendte meldingen står fram og beklager overfor Liv Signe, sier hun.

- Det må få en konsekvens



Arnstad er klar på at meldingen må slås hardt ned på.

- Vi skal være et parti som er trygt for ungdom og voksne, og da må denne type oppførsel få en konsekvens. Det skal ikke gå upåaktet hen, sier hun.

Fakta: Disse var på Sp-hytteturen:

Sp-nestleder Ola Borten Moe

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram

Spesialrådgiver i Sp i Nord-Trøndelag, Jostein Grande

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag Sp, Rune Hjulstad

Tidligere statssekretær for Sp, Morten Søberg

Tidligere statssekretær for Sp, Erlend Fuglum

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Hun påpeker også at man må ta hensyn til avsenderen.

- Det er viktig at vedkommende som har gjort det, ikke settes i en offentlig gapestokk. Jo lenger tid som går, jo vanskeligere blir det å unngå det. Så min klare oppfordring er å ta det med generalsekretæren, og som håndterer slike saker godt, sier Arnstad.

- Noen mener de som var på hytteturen, skjermer hverandre. Er du enig i det?



- Min opplevelse er at mange av dem har vært tydelig og klar på at de ikke har gjort det, og man skal ikke mistenke noen uten at man har nok grunnlag for det. Det at en var på en hyttetur gir ikke grunn til å mene at de har gjort det eller beskytter hverandre. Det blir urettferdig også, mener hun.

- Det skaper ikke splid



Arnstad håper nå at at de snart kan legge den alvorlige metoo-saken bak seg, men avviser samtidig at den er splittende for partiet.

- Jeg reagerer på at det skrives at dette skaper splid innad i Senterpartiet. Det er totalt motsatt av min opplevelse. Her er partiet samlet, og mener at her må det komme en unnskyldning fra vedkommende som har gjort det, sier hun til Nettavisen.

Hun vedgår imidlertid at partiet ikke har vært gode nok i slike saker.

- Senterpartiet og andre partier har ikke vært gode nok i håndteringen eller forebyggingen av seksuell trakassering. Men etter alt arbeidet vi har lagt ned i det siste, føler jeg Senterpartiet har blitt bedre og jeg har tillit til at generalsekretæren håndterer dette på en bra måte, sier Arnstad, før hun legger oppfordrende til:

- Hvis noen har opplevd noe som ikke var greit i partiet vårt, så er det min sterke oppfordring at de sier ifra.



