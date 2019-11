Ungdomsskole evakuert i Østfold

Elever og ansatte er evakuert fra Eidsberg ungdomsskole etter at mange meldte om pustebesvær og sviende øyne. Politiet mistenker pepperspray eller tåregass.

Mellom 130 og 200 elever sjekkes av helsepersonell og lege, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

Symptomene gjør at politiet mistenker at elever og ansatte er utsatt for pepperspray eller CS-gass

Til sammen er 387 elever evakuert til Eidsberghallen mandag formiddag. Der er også skolens ansatte.

– Nødetater til stedet etter melding om ubehagelig lukt og sviing i øyne. Det er snakk om mindre pustebesvær på elever og ansatte, meldte politiet.

Plagene omfatter også kvalme og hodepine, opplyser Eidsberg kommune. Både politi, ambulanse og brannvesen ble tilkalt.

