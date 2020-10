Unge er ekstra ensomme i pandemitiden

Hver fjerde nordmann er ensom, viser en undersøkelse av Opinion i oktober. Men for de under 30 er tallet høyere. Her svarer nesten halvparten at de er ensomme.

Antallet som føler seg ensomme i befolkningen generelt, har økt med 3 prosent siden september, og 6 prosent siden juli, viser undersøkelsen. – Opplevelsen av ensomhet har økt i høst, og er nå omtrent på samme nivå som de høyeste målingene i begynnelsen av pandemien. De yngre sliter mer enn før, sier seniorrådgiver i Opinion, Nora Clausen. Så mye som seks av ti sier i oktober også at de ønsker mer kontakt med andre mennesker. Dette er 9 prosent mer enn i september. Men også her er tallet høyere for dem under 30, der 70 prosent sier at de savner kontakt med andre. – Pandemien, tiltak og en mørkere årstid sliter på svært mange, mener Clausen. (©NTB)

