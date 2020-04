Unge føler seg mer ensomme under koronakrisen

45 prosent av unge mellom 16 og 24 år føler seg mer ensomme på grunn av koronaviruset, ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors.

– Disse tallene er høye og et varsku til både oss og norske myndigheter. Dette er et tydelig signal om at mange sliter. At så mange opplever ensomhet må vi ta på alvor, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

I undersøkelsen, som er besvart av 4.000 respondenter, svarer 45 prosent av respondentene i aldersgruppen 16 til 24 år at de føler seg mer ensomme på grunn av koronavirusutbruddet. Tallet er dobbelt så høyt som gjennomsnittet for hele den norske befolkningen over 40 år.

I undersøkelsen kommer det videre fram at én av fire under 25 år sliter psykisk, og fire av ti oppgir å være i dårligere fysisk form nå enn før virusutbruddet.

