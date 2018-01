Unge Høyre-leder Sandra Bruflot: - Det er ingen tvil om at vi har sviktet

– Hvis vi hadde visst det vi vet nå, hadde Kristian vært ute for lengst, sier fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

- De siste dagene har vært uvirkelige.

Slik åpnet Sandra Bruflot, fungerende leder i Unge Høyre, pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Sammen med generalsekretær John-Ragnar Aarset, har Bruflot innkalt til pressekonferanse for å orientere om varslingssakene mot Kristian Tonning Riise.

- Vi har sviktet, det er det ingen tvil om. Det kommer jeg aldri til å beklage ofte nok. Eller dypt nok, sier Bruflot, og legger til:

- Det som har kommet frem de siste dagene er helt forferdelig, og jeg er veldig lei meg for at vi ikke har gjort mer tidligere.

Nå overtar Høyre varslingssakene til Unge Høyre.

- Virket som han skjerpet seg



Med gråten i halsen understreket Bruflot at Unge Høyre skal være «et trygt sted å være», og sa at hun håpet at de som tidligere ikke har turt å varsle, gjør det nå.

Bruflot sa at Tonning Riise har blitt konfrontert med oppførselen sin flere ganger gjennom årene.

– Kristian Tonning Riise har vært uærlig i svarene sine. Det har virket som han skjerpet seg i perioder. Hvis vi hadde visst det vi vet nå, hadde Kristian vært ute for lengst.

Bruflot understreket samtidig overfor pressen at hun ikke visste om omfanget av varslingene mot Tonning Riise da han ble gjenvalgt som Unge Høyre-leder i 2016.

- Hadde jeg visst det Aftenposten nå presenterer, ville han ikke blitt gjenvalgt som leder, understreket Bruflot, og fortsatte:

– Jeg håper og tror ikke at jeg har hørt om episoder som jeg burde undersøkt. Men hele denne saken har skapt en grunnleggende tvil hos meg som gjør at jeg ikke tør garantere det.

Bruflot har vært nesteleder i Unge Høyre siden 2014, og har også vært venn med Tonning Riise. Av den grunn er hun nå redd for at andre medlemmer av Unge Høyre ikke turte å komme til henne med varsler mot Tonning Riise, og beklager at hun ikke tok ryktene hun selv hørte om den tidligere Unge Høyre-lederen på alvor.

Sjekket ikke

Bruflot erkjenner også at det foregikk en maktkamp i Unge Høyre i perioden som kan ha vært medvirkende til at rykter om Riise ble avfeid som nettopp tomme rykter. Blant annet viser hun til en episode før landsmøtet i 2016, hvor flere mente det var naturlig at Bruflot selv utfordret ham som leder i ungdomspartiet. Den gang fikk hun kjennskap til at det sirkulerte falsk informasjon som skal ha hatt til hensikt å sverte Riise.

– Jeg er redd at det har gjort at jeg ikke sjekket mer når det gjaldt andre rykter. Jeg kan ha tolket rykter som at de ikke var sanne. Noen vil nok mene at det kan ha vært naivt, dumt og blindt, og det har det nok vært, erkjente hun.

De siste dagene er det kommet fram at flere i ungdomspartiet i lengre tid har ment det var problemer med partilederen. Ifølge Aftenposten skal ett av fylkeslagene ha bedt eksplisitt om at Riise ikke skulle komme på besøkt til dem.

– Ja, det er et sterkt signal som vi burde fulgt opp bedre, sier Bruflot på spørsmål om dette ikke burde utløst varsellamper hos sentralstyret.

15 varsler

Generalsekretær John-Ragnar Aarset fortalte videre at Unge Høyre har mottatt totalt 15 varslinger om medlemmer av partiet, hvorav 10 av dem handlet om Tonning Riise.

Aarset var også tydelig på at Unge Høyre har sviktet medlemmene sine.

- Vi kan oppsummere så langt at det handler om en kombinasjon av å ikke ta varsler på alvor, og å kanskje ikke skjønne omfanget og innholdet i et varsel du får.

- Skal bli flinkere



Aarset innrømte flere svakheter i Høyres system, deriblant at de ikke har skrevet ned varslene som har kommet inn. Nå vil de innføre rutiner for å få ting nedskrevet.

- Det vi kan gjøre er å bli flinkere, og vi har brukt mesteparten av vår tid på å ta oss av de som har tatt mot til seg og fortalt sine historier. Det har vært veldig tøft å høre på disse personene, og jeg vil rekke en stor takk til at de har fortalt oss om det de har opplevd, og om det som ikke skulle skjedd med dem i en organisasjon som Unge Høyre.

Unge Høyre vil nå etablere to stillinger med kontaktpersoner som skal ha ansvar for varslinger. Disse skal stå utenfor partistrukturen.

- Vi må lære oss å skjønne signaler. Vi må lære oss å forstå at når en ungdom tar mot til seg for å fortelle noe, så har vedkommende kanskje mer på hjertet. I tillegg må vi lære oss å stille de riktige spørsmålene for å forstå hva som har skjedd, sa Aarset, og ba til slutt om unnskyldning på vegne av partiet.

