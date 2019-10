Unge kan få kutt i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil kutte minstesatsen i AAP-ordningen for unge under 25 år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere i jobb.

Forslaget i statsbudsjettet går ut på å redusere minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen skal bare gjelde mottakere under 25 år, skriver VG. – Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Regjeringen foreslår videre å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottakere. Dette gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til å styrke NAVs oppføring av unge mottakere av AAP. – I stedet for å sikre folk arbeid og trygghet, kutter regjeringen der det gjør mest vondt. Og de forskjellsbehandler – folk som har lite skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Dette øker forskjellene i Norge og vil ikke få Aps støtte, sier sosialpolitisk talsperson Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet. 117.000 personer mottar AAP i dag. Rundt 12.000 av dem er under 25 år. AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Minsteytelsen er i dag på 198.000 kroner. Full ytelse utgjør 66 prosent av inntekten det siste året du ble syk, eller snittet av inntekten de siste tre årene. Fra 1. januar ble maksimal stønadsperiode redusert fra fire til tre år. (©NTB)