Også kvinnelige politikere har opplevd sextrakassering og slibrigheter. Nå slår flere unge kvinnelige politikere seg sammen for å ta et oppgjør.

Høyre samlet lørdag sammen partiets unge kvinnelige politikere fra alle landets fylker for å sette #metoo-kampanjen på dagsorden også i det politiske miljøet.

Leder av Høyres kvinneforum, Tina Bru, mener det er på tide å sette søkelyset også på seksuell trakassering innen politikken.

– Det er litt rart at man ikke har hatt så mange historier fra politikken i Norge ennå. Jeg tror det er litt naivt å tro at det ikke skjer her også, sier hun til TV 2.

Bru forteller at også hun har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Til TV 2 sier Venstre-politiker Guri Melby at hun har opplevd å få kommentarer om utseendet sitt fra et bystyremedlem fra et annet parti mens hun satt i Trondheim bystyre.

– Det var meldinger som jeg reagerte kraftig på og som jeg mener ikke hører hjemme i en slik setting. Det undergraver meg som kvinne der jeg sitter på jobb i et politisk valgt organ, sier hun.

Melby valgte å si ifra om det hun hadde opplevd.

