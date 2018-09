Unicare-sjef står frem med kritikk av Thorkildsen: - Har aldri opplevd lignende

Konsernsjef Tom Tidemann i Unicare kjenner seg igjen i varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo har sendt inn to formelle varsler mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), der de kommer med en rekke svært så alvorlige påstander om byrådens oppførsel og håndtering av ulike saker.

«Atferden til byråden virker krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende og ydmykende», skriver varslerne.

Nå bekrefter også det private helseforetaket Unicare, som samarbeidet tett med Thorkildsen da hun tidligere var eldrebyråd, at de kjenner seg igjen i de alvorlige beskrivelsene i varslene.

- Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Oslo kommune, med etatsledelsen og med både tidligere og senere eldrebyråd, men samarbeidet med Inga Marte Thorkildsen var svært utfordrende, sier konsernsjef Tom Tidemann i Unicare på spørsmål fra Nettavisen.

Tidemann er den første som står åpent fram med kritikk av Thorkildsen etter at de anonyme varslene ble kjent.



Den tidligere SV-statsråden var eldrebyråd i Oslo i to år, fram til hun for ni måneder siden ble skolebyråd.

- Aldri opplevd lignende



Tidemann beskriver i et klagebrev som han sendte til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i 2016, etter et besøk på Mangelrudhjemmet, en byråd som var «agressiv og uhøflig» - og «nedlatende og uhøflig overfor medarbeiderne».

- Det virket som om hun ikke hadde respekt og forståelse for allminnelige kunde- og leverandørforhold, sier konsernsjefen i selskapet som i dag driver seks private sykehjem på oppdrag for Oslo kommune.

- Har du opplevd noe lignende tidligere?

- Nei, aldri. Jeg har vært selvstendig næringsdrivende de siste 40 årene, og har aldri opplevd noe lignende fra en oppdragsgiver, sier Tidemann.

Han sier de opplevde samarbeidsproblemer med Thorkildsen over en lengre periode, på nesten to år, og at særlig episoden fra Manglerudhjemmet har festet seg.

STERK KRITIKK: Varslene Nettavisen har fått tilgang til inneholder harde anklager mot SVs byråd Inga Marte Thorkildsen.

- Ekstremt ubehagelig for oss

Da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Manglerudhjemmet i 2016, som driftes av Unicare, skal nemlig Thorkildsen har dukket ubedt opp.

«Byrådens besøk hos oss forløp på ingen måte greit. Vi møtte en agressiv og uhøflig byråd som brukte Statsministerns besøk hos oss til å angripe vår driftsform og våre ansatte og til å fremsette uriktige og udokumenterte påtander mot oss», skrev Tidemann i brevet som ble sendt til Johansen. Les også: Eks-skolebyråd i Oslo: - Var aldri i nærheten av å oppleve det vi er vitne til

- Hun stilte ubedt opp på Manglerudhjemmet og avbrøt en samtale mellom statsministeren og meg, for å beskylde oss for profittjag. Det ble jo en ekstremt ubehagelig situasjon både for oss, men ikke minst for våre ansatte, utdyper han overfor Nettavisen.

I klagebrevet kommer det fram at Thorkildsen tok en svært aktiv rolle under besøket, og at de opplevde at byråden hadde liten respekt for dem som kommunens samrbeidspartner og drifter av sykehjem. Flere ansatte skal ha reagert på oppførselen, og ble både såret og lei seg, ifølge ham.

Også SV-leder Audun Lysbakken ble varslet om det ugreie besøket.

- Jeg er vel ikke overrasket



Tidemann forteller at de også har følt seg uthengt av byråden i pressen.

- Vi er jo vant til at når vi leverer til store oppdragsgivere, så har vi et saklig og godt forhold. Om noen er uenige med oss så tar man det direkte med oss og ikke i pressen. Hun angrep oss flere ganger i pressen om ting som ikke var riktig, hevder han.

Han sier han derfor ikke er overrasket over at Thorkildsen nå selv har gått ut etter at varselet mot henne ble kjent, og har fortalt blant annet til Nettavisen at samarbeidet med Utdanningsetaten har vært krevende.

- Jeg er vel ikke overrasket over at debatten forsøkes ført i pressen til hennes fordel, fremfor at debatten tas i de offisielle kanalene der den bør føres, sier Tidemann.

- Godt samarbeid med den nye

Unicare-sjefen sier imidlertid at samarbeidet med Thorkildsen bedret seg etter hvert.

- Vi kom på talefot på slutten og opplevde da at kommunikasjonen ble bedre, sier Tidemann.

TOK PLASS: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier hun må ta til seg at enkelte opplevde at hun tok for mye plass under er sykehjemsbesøk for to år siden.

Han sier de nå også har et godt forhold til Tone Tellevik Dahl (Ap), som overtok som eldrebyråd etter Thorkildsen.

- Vi har et godt samarbeid med den nye byråden. Hun er saklig, grei profesjonell, sier han.

Thorkildsen: - Enkelte opplevde at jeg tok for mye plass



Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen svarer slik på kritikken fra Tidemann:

- Jeg må ta til meg at enkelte opplevde at jeg tok for mye plass under besøket i 2016, sier Thorkildsen til Nettavisen.

- Jeg forsøkte å holde meg mest mulig i bakgrunnen så statsministeren fikk anledning til å bli kjent med sykehjemmet. Samtidig var jeg interessert i å lære mest mulig selv også, for de har gjort veldig mye bra, og jeg ville rose dem for det, sier hun.

Thorkildsen peker videre på at hun skrøt av hva Manglerudhjemmet hadde fått til. Og at hun ble igjen lenger enn statsministeren, blant annet for å høre hva de hadde gjort for å få ned medisinbruken.

Byråden forteller også at hun husker at Unicares konsernsjef gjentatte ganger brøt inn i samtalen hun hadde med en ansatt, og at hun gav uttrykk for at hun gjerne ville fortsette samtalen.

Hun har i ettertid beklaget hendelsen på Manglerudhjemmet.

- Hadde et oppklarende møte



Thorkildsen opplyser at hun etter besøket inviterte Tidemann og to av hans medarbeidere til en kaffe på hennes kontor, sammen med daværende kommunaldirektør Endre Sandvik.

- Det var et veldig konstruktivt og oppklarende møte for begge parter. Vi diskuterte blant annet hvordan Unicare kunne tilby mer fleksible tjenester i framtida. Det var et hyggelig møte der Tidemann ikke tok opp spesielle samarbeidsproblemer, sier Thorkildsen.

Unicare hadde i fjor en driftsinntekt på 465 millioner kroner, og et resultat før skatt på 19,4 millioner kroner. Selskapet har 1527 ansatte.

