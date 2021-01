Unio krever at regjeringen og Stortinget tar partene i arbeidslivet med i det videre arbeidet med å utvikle, implementere og iverksette klimaplanen.

Unio er glad for at regjeringen nå kommer med en klimaplan, men legger til grunn at både regjeringen og Stortinget tar partene i arbeidslivet med i det videre arbeidet med å utvikle, implementere og iverksette den.

– Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå. Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier leder Ragnhild Lied i Unio i en pressemelding.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen