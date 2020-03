Universitetet i Oslo avlyser alle arrangementer

Universitetet i Oslo (UiO) avlyser alle arrangementer og legger mye undervisning over til digitale flater. Også andre universiteter endrer planene.

Avlysningene skjer fra og med torsdag, skriver Universitas.

I tillegg til at alle ikke-undervisningsrelaterte arrangementer avlyses, skal mest mulig undervisning foregå digitalt. All undervisning med over 100 deltakere skal enten foregå digitalt eller avlyses.

Tirsdag kveld valgte Humanistisk fakultet ved UiO å avlyse forelesninger i faget EXPHIL03, som har drøyt 500 studenter.

På NTNU i Trondheim er det blitt bestemt at alle forelesninger med over 500 deltakere avlyses eller utsettes. I tillegg skal det gjøres en vurdering av all undervisning med over 100 deltakere.

Universitetet i Bergen har avlyst all undervisning med over 500 deltakere torsdag og vurderer hva som skal skje videre.

(©NTB)