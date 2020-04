Universitetet i Oslo planlegger for digital undervisning til høsten

Skoler og universiteter er stengt som følge av koronapandemien. Nå planlegger Universitetet i Oslo (UiO) for videre digital undervisning også til høsten.

Det skriver studentavisen Universitas.

–⁠ Med utgangspunkt i signalene fra helsemyndighetene, og for å gi studenter og ansatte forutsigbarhet, ber vi fakultetene planlegge for digital undervisning også i høstsemesteret, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Avhengig av smittesituasjonen, og dersom det åpnes for noe undervisning på campus, kan det gradvis bli aktuelt med en kombinasjon av digital og ordinær undervisning, ifølge Stølen.

Fakultetene er også blitt bedt om å legge til rette for et heldigitalt tilbud til engelskspråklige masterstudier. Informasjon sendes nå ut til potensielle utvekslingsstudenter for å orientere om tilgjengelige tilbud.

