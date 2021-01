Universitetssykehusene starter vaksinering

I løpet av uka vil alle de seks universitetssykehusene her i landet ha startet med koronavaksinering av ansatte.

Ifølge Dagens Medisin er Stavanger universitetssjukehus sist ut når vaksineringen der begynner onsdag.

St. Olavs hospital i Trondheim og Akershus universitetssykehus begynte mandag. Tirsdag var Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Haukeland universitetssjukehus i gang.

Også Sørlandet sykehus startet vaksineringen tirsdag. Først ut var sykepleier Margareth Anker i akuttmottaket ved sykehuset i Arendal.

– Jeg er ubeskrivelig takknemlig for å få covid-vaksinen. Dette året har jeg kjent på frykten for å få covid-19, ettersom jeg står i førstelinjen i akuttmottak og på intensiv. I dag er jeg lettet, vaksinen gjør at jeg føler meg tryggere når jeg går på jobb, sier hun i en pressemelding fra sykehuset.

