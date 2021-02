UNN har tatt for mye betalt fra pasienter

Universitetssykehuset Nord-Norge har oppdaget at de har tatt 1,1 millioner kroner for mye i egenbetaling fra pasienter for materiell som skulle vært gratis.

Sykehusdirektør Anita Schumacher beklager overfor pasienter som har betalt for mye etter at det er oppdaget ulik og feil praksis ved egenbetaling i deler av organisasjonen i årene 2017-2020, skriver NRK. Det gjelder egenandel til materialer, bandasjemateriell og bedøvelsesmidler. Sykehusene kan ta en egenandel på 375 kroner og i tillegg 75 kroner for bandasjemateriell og bedøvingsmiddel. Sykehusets egne undersøkelser viser at noen klinikker ser ut til å ha tatt betalt for enkelte materialer og varer som det ikke skal tas betaling for. Feilen ble oppdaget etter gjennomgang av en konkret sak i forbindelse med en klage. – Dette er først og fremst galt overfor berørte pasienter og noe vi beklager på det sterkeste, sier Schumacher i en pressemelding. Sykehuset jobber nå for å få oversikt over antall pasienter som har betalt for mye og hvem disse er. De ønsker å rette opp feilen. (©NTB) Reklame Her kan du levere Vikinglotto Medisin/Helse

