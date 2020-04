Unntak for kjøre- og hviletidsreglene godkjent

Unntaket for kjøre- og hviletidsreglene under koronakrisen ble torsdag godkjent av Eftas overvåkingsorgan ESA. Dermed forlenges unntaket til midten av mai.

Det gjeldende unntaket går ut 13. april, men vil nå bli forlenget med 30 dager fram til 14. mai.

– De eksepsjonelle omstendighetene som følge av pandemien har en betydelig innvirkning på veitransport i Norge. Fleksibilitet er nødvendig for å sikre at varene kommer fram. ESA har konkludert med at et midlertidig unntak ikke vil være i strid med arbeidsforholdene for sjåførene og trafikksikkerheten generelt, skriver ESA på sine nettsider.

Det nye unntaket vil imidlertid kun gjelde for godstransport.

– Av hensyn til forsyningsberedskapen i disse koronatider er det ønskelig å ha mulighet for fortsatt unntak for de transporter som har behov, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding.

Unntaket er mindre omfattende enn det gjeldende, og foruten at det kun omfatter godstransport, er det blant annet en grense for daglig kjøretid på maksimalt 11 timer og minimum 9 timers hvile i døgnet.

– Vi understreker viktigheten av å ivareta sjåførens arbeidsvilkår også i denne situasjonen. Selv med unntak fra kjøre- og hviletidsreglene er lovverket klart. Ingen sjåfør må føre eller forsøke å føre et kjøretøy når man ikke er skikket til det, sier Lutnæs.

