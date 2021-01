Uoversiktlig smittesituasjon ved sykehjem i Oslo: Ikke alle starter vaksinering denne uken

Koronasmitte ved enkelte sykehjem i Oslo fører til at vaksineringen går tregere. Beboere ved sju sykehjem vil ikke bli vaksinert før neste uke.

– Denne uka får vi 2.375 nye doser. Det er nok til å få satt vaksiner på til sammen 32 sykehjem av 39 i Oslo. Grunnen til at vi har sju igjen er at det er en uoversiktlig smittesituasjon på et par av disse sykehjemmene, sier direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold til Avisa Oslo.

Mevold opplyser at etaten regner med å ha vaksinert alle sykehjemsbeboere i løpet av neste uke. I Oslo kommune bor det om lag 3.600 personer på sykehjem.

De siste dagene har det vært økt smittepress på sykehjem i Oslo. Blant annet har tre beboere på to ulike sykehjem i Oslo har dødd med covid-19. I alt har 44 beboere på Oslos sykehjem dødd som følge av virussmitte.

Mandag fortalte direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten at seks sykehjem hadde smitteutbrudd.

– 45 ansatte og 22 beboere er nå smittet med covid-19. Det er nå smitteutbrudd på Nordberghjemmet, Uranienborghjemmet, Hovseterhjemmet, Sofienberghjemmet, Oppsalshjemmet og Fagerborghjemmet, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

(©NTB)

