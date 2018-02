UP slo til på Værøy. Fem kjørte uten lappen

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

(Avisa Nordland): Politiet i Nordland kan mandag kveld melde om at UP og det lokale politiet på Værøy har utført kontroll.

- Vi har holdt på i stort sett hele dag, vært rundt omkring på øya og utført både stillestående og oppsøkende kontroller, sier Sigurd Hellevik, politibetjent på Værøy.

I alt ble 35 billister kontrollert. Fem av dem fikk gebyr for å ha kjørt bil uten førerkort og to ble stoppet for ruskjøring. I tillegg ble det gjort et mindre beslag av narkotika i en av bilene. Det ble ikke utført fartskontroll.

- Alt i alt er vi godt fornøyd. Det virker også som at lokalbefolkningen syns det er veldig positivt at vi har slike kontroller, sier Hellevik.

De to personene som ble stoppet for ruskjøring er begge menn i 20- og 30-årene.

- Den ene var påvirket av alkohol, mens den andre ble tatt for blandingsrus. Det var også hos en av disse førerene det ble gjort et mindre beslag av narkotika, sier politibetjenten.

Hellevik forteller at det vil bli flere kontroller på Værøy.

- Det er her som på alle andre steder. Folk er stort sett flinke, også er det noen unntak. Det er alltid behov for å ha kontroller, sier han.

