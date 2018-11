UP stoppet sjåfør med tre mobiltelefoner i bruk

To sjåfører ble tatt av up mens de spilte Pokemon Go i trafikken.

(Nordlys): UP hadde onsdag formiddag kontroll i Tromsø sentrum. Tre bilførere ble ilagt forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon.

To satt og spilte Pokemon Go på sine mobiler, mens de kjørte. En av de hadde tre telefoner aktiv, mens han kjørte.

- De sitter altså å spiller Pokemon Go mens de kjører. Som all annen bruk av håndholdt mobiletelefon er heller ikke dette lov, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til avisa Nordlys.

- Vedkommende var heldig som bare fikk forelegg, og ikke ble anmeldt for dette, så her var vi snille, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.

