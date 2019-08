USAs justisminister: Sviktende rutiner ved fengselet der Jeffrey Epstein døde

USAs justisminister William Barr sier det var «alvorlige uregelmessigheter» ved fengselet hvor Jeffrey Epstein etter alt å dømme begikk selvmord.

Milliardæren Jeffrey Epstein var anklaget for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. Han ble funnet død i et fengsel i New York lørdag.

66-åringen skulle ha vært under særlig overvåking etter et tidligere selvmordsforsøk. Så sent som i slutten av juli ble han funnet i cellen med merker på halsen etter angivelig å ha forsøkt å ta sitt liv.

– Både jeg og hele departementet ble rystet og sinte da vi hørte om Metropolitan Correctional Centers manglende evne til å sikre dette fengselet, sa Barr mandag.

USAs president Donald Trump retweetet i helgen et innlegg fra den konservative komikeren Terrence K. Williams. Innlegget går langt i å antyde at Epstein er død som følge av at han satt på kompromitterende informasjon om tidligere president Bill Clinton.

Både Clinton, Trump og britiske prins Andrew har tidligere vært venner med Epstein.

