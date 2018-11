Usikkert når Vinstra-siktede kan avhøres

Forsvareren til gutten som er siktet for å ha drept en jente på Vinstra i forrige uke er usikker på om klienten hans kan avhøres med det første.

Politiet ønsker å avhøre 16-åringen i løpet av uken, skriver VG.

– Han er veldig preget av det som skjedde. Jeg har ikke hatt noen samtale med han i dag, men i går hadde jeg det. Jeg vil gjerne snakke med de rundt han hvordan det ligger an før han eventuelt avhøres, sier guttens forsvarer Lorentz Stavrum.

Gutten er siktet for å ha drept en 16 år gammel jente i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland forrige onsdag. 16-åringen har hittil bare gitt en innledende fri forklaring til politiet, uten konfronterende spørsmål.

Stavrum sier til VG at politiet ønsker å få til et avhør i løpet av denne uken. Han er usikker på om hans klient er i stand til å gjennomføre et avhør.

– Jeg må vurdere om han er i stand til å avhøres, og om det passer inn med et avhør på nåværende tidspunkt, sier Lorentz Stavrum.

(©NTB)

