Utbruddet i Indre Østfold spores til fester og Sverige-turer

Nær alle de koronasmittede personene i Indre Østfold kommune kan spores tilbake til grupper av unge mennesker som har vært på byen og over grensen til Sverige.

– Vi så i en tidlig fase av smitteøkningen at åpningen av grensen mot svenske Värmland 25. juli var en mulig fellesnevner. Flere av de tidlig smittede hadde vært i Sverige, som da var et grønt land, men hadde likevel et større smittetrykk enn Norge, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen til VG.

En annen fellesnevner var at flere av de tidlig smittede var unge mennesker, og at 10 av 14 av dem hadde vært ute på byen.

Søndag ble alle barnehager og SFO stengt ut uka, det ble forbudt med alle sammenkomster i sosial regi og sykehjemmene i kommunen ble stengt i forbindelse med smitteutbruddet i kommunen.

De siste dagene har det blitt registrert 59 tilfeller av covid-19 i kommunen – over 30 av dem bare i helgen. Totalt har 124 personer i Indre Østfold fått påvist koronasmitte gjennom hele pandemien.

