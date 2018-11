Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

Astrid Søgnen (67), den omstridte direktøren for Utdanningsetaten i Oslo kommune, går av og begynner i en annen stilling i kommunen.

– Det ble tirsdag inngått en avtale mellom arbeidsgiver Oslo kommune og Astrid Søgnen som innebærer at Søgnen fratrer som utdanningsdirektør, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som er glad for at saken har fått en løsning.

Avgangen skjer til tross for at Søgnen selv ønsket å fortsette. Årsaken til avgangen skal være samarbeidsproblemer og vanskelig styringsdialog med politisk ledelse over lengre tid.

Søgnen har vært utdanningsdirektør i Oslo siden 2000

Ville ikke slutte

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Oslo-skolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i en pressemelding.

– Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor akseptert det. Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til. For øvrig kommer jeg ikke til å kommentere skiftet av stilling ytterligere i dag, sier Søgnen som fratrer 1. desember.

Glad for løsning

– Jeg er glad for at vi har kommet fram til en løsning hvor Søgnen går over i en annen stilling i kommunen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)

Under en orientering i bystyret i slutten av september bekreftet byrådsleder Raymond Johansen at Inga Marte Thorkildsen hadde initiert en dialog med Søgnen om overgang til en annen stilling i kommunen. Søgnen på sin side, formidlet i et brev datert 20. september fra advokat Jan Fougner, at hun ikke ønsket samtaler om en slik løsning, skriver Dagsavisen.

