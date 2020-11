Utdanningsforbundet i Oslo vil ha fjernundervisning før jul

Utdanningsforbundet i Oslo vil ha fjernundervisning i tiden før jul for å sikre at elever og ansatte kan føle seg trygge på at de ikke har koronasmitte.

Utdanningsforbundet i Oslo støtter beslutningen om å innføre rødt nivå i ungdomsskolene i hovedstaden, men foreslår også fjernundervisning en eller to uker før jul.

– Vi har tatt dette opp i møter med ledelsen i Utdanningsetaten og senest i et møte tilknyttet korona-situasjonen på fredag. Men svaret har vært at det er etatens ledelse skeptiske til av hensyn til de sårbare barna, sier leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo til Utdanningsnytt.

Hun sier dagens ordning heller ikke nødvendigvis kommer de sårbare barna til gode.

