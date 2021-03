Utdanningsforbundet: Lærermangelen er en varslet krise

I år kommer det ut 1.612 færre grunnskolelærere enn normalt, 800 av disse er småskolelærere. – En varslet krise, mener lederen for Utdanningsforbundet

I fjor vår leverte landets lærerutdannere 2.019 nye kandidater til den norske grunnskolen, men til våren kommer det bare 407.

Det er en manko på 1.612 i forhold til normalen. 800 av disse er småskolelærere, viser tall Khrono har hentet inn fra alle landets læresteder som utdanner grunnskolelærere.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener tallene som Khrono presenterer, er en varslet krise og at de så langt har sett lite eller ingenting til gode tiltak for å bedre situasjonen.

– En annen bekymring vi har, er at vi får mange signaler om at presset under pandemien nå gjør at eldre lærere, som opprinnelig hadde planlagt å jobbe ut til pensjonsalder, vurderer å gå av tidligere. Vi har økt sykefravær blant lærere, og så mange som halvparten av våre medlemmer sier at de vurderer å søke seg til et annet yrke, understreker Handal.

(©NTB)

Reklame Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera