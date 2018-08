Utdanningsministeren vurderer obligatorisk utveksling for studenter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil vurdere obligatorisk utveksling til utlandet for norske studenter.

Det sier hun til Khrono.

— Vi har et langsiktig mål om at halvparten av alle studenter skal reise ut i løpet av studiet, men ser jo at vi er langt fra det målet i dag, sier Nybø til nettavisen.

Rundt 15 prosent av norske studenter reiste ut per 2015, men andelen av studenter som har opphold på mer enn 3 måneder, er nede på under 3 prosent, ifølge tall fra Norsk senter for forskningsdata (NSD/DBH).

Tall fra studentundersøkelsen Eurostudent viser at de som ikke planlegger utveksling, anser økonomien som den største hindringen.

— Tallene på hva som oppleves som utfordringer, er viktige, men vi må nok gå litt i oss selv også. Er det kanskje slik at norske studenter er litt hjemmekjære? Vi har det stort sett trygt og godt, og det kan virke enkelt å bare fortsette med det samme, mener Nybø.

Hun tilføyer at undersøkelsen også viser stor variasjon i hvor godt studieprogrammene legger til rette for utveksling.

Hennes forgjenger, Torbjørn Røe Isaksen, lanserte tanken om at utveksling kunne bli standarden for studenter, og at man heller måtte søke hvis man ikke ville utveksle.

