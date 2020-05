Utenlandske fastboende på Svalbard får reise til fastlandet

Fra 1. juni vil fastboende utlendinger kunne reise fra Svalbard til fastlandet på samme måte som før koronakrisen.

– Når det ikke lenger er krav om karantene for dem som reiser fra fastlandet og til Svalbard, er det naturlig å åpne for at de som er fastboende på Svalbard, også skal kunne reise til fastlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Det vil fremdeles være krav om visum for statsborgere fra land utenfor EU og EØS.

(©NTB)