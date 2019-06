Utenriksministeren: Arbeidet med å få de fem barna hjem fra Syria har vært krevende

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier arbeidet med å hente hjem de fem foreldreløse barna fra flyktningleieren al-Hol i Syria har vært krevende.

Arbeidet har vært ledet av Utenriksdepartementet, som over lengre tid har jobbet med både planlegging, identifisering, utstedelse av pass og ulike tillatelser.

– Sikkerheten har vært viktigst i arbeidet. Derfor har det vært viktig at arbeidet ikke ble kjent for offentligheten. Det ville satt barnas sikkerhet i fare. Jeg har fryktet at vi ikke skulle klare å hente de trygt hjem, sier Eriksen Søreide.

Hun sier hun er glad for at barna nå er på vei til Norge, og sier de vil få all oppfølging de trenger.

– De fem barna er norske statsborgere, påvist gjennom DNA-testing. Analysene er utført av rettsmedisinsak institutt. De har fått pass i tråd med ordinære norske regler, sier hun videre.

Mandag ble det kjent at de to norsksomaliske søstrene fra Bærum som reiste ned til Syria i 2013 nå er blitt funnet i live, skriver Aftenposten.

Søstrene er begge blitt mødre i Syria. 25 åringen har fått to jenter, som er to og fire år gamle, mens den 22 år gamle søsteren har en jente som er fire og et halvt år gammel. Verken utenriksministeren eller statsminister Erna Solberg (H) vil kommentere hva som vil skje med dem.

– Vi kan ikke kommentere ytterligere operasjoner med tanke på sikkerheten til barna, sier utenriksministeren.

