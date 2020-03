Utvalg delt om inntaksmodell for videregående skole i Oslo

Flertallet går inn for å utrede to nye modeller for inntak til videregående skole i Oslo. Mindretallet ønsker å beholde dagens system med karakterbasert inntak.

Det kom fram da det såkalte inntaksutvalget la fram sin rapport onsdag. Utvalget har i ett år arbeidet med nye inntaksmodeller for videregående skole i Oslo. Ingen av modellene som er vurdert, får enstemmig tilslutning i utvalget, som har hatt 14 medlemmer. Men et klart flertall – alle unntatt ett medlem – går inn for å utrede en såkalt progresjonsmodell, det vil si en modell som belønner progresjon og innsats. Et flertall i utvalget gir også støtte til utredning av en «modifisert karaktermodell» som demper segregeringen. Men det er delte meninger i utvalget om nøyaktig hvordan modellen skal modifiseres. Et mindretall på fire medlemmer går i stedet inn for å beholde dagens modell med karakterbasert inntak. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det i dag er altfor store forskjeller i den videregående skolen i Oslo, og at dagens inntaksmodell bidrar til å øke forskjellene. – Derfor er jeg glad for at vi nå har fått et kunnskapsgrunn og en vurdering av ulike alternative modeller for inntak til videregående skole, sier han i en pressemelding. (©NTB)

