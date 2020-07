Utvalg mener politiet burde hatt bekymringssamtale med Manshaus

Et granskingsutvalg konkluderer med at politiet burde hatt en bekymringssamtale med Philip Manshaus etter å ha blitt tipset om ham.

– Myndighetene kunne, og de burde nok også, ha tatt en avklaringssamtale, en bekymringssamtale, med Manshaus, sa utvalgsleder Anja Dalgaard-Nielsen da granskingsrapporten ble lagt fram onsdag.

– Men her er det viktig å få fram at en slik samtale kan sende utviklingen til en person i ulike retninger. Den kan medvirke til å avbryte et radikaliseringsforløp, men den kan også medføre at radikaliseringen intensiveres, angrepsintensjonen forsterkes og planleggingen blir mer skjult, sa hun videre.