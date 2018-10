Utvalg skal granske partnerdrap

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) setter ned et eget utvalg som skal gjennomgå alle partnerdrapssaker i Norge, melder VG.

I utvalgets mandat ligger blant annet å finne ut av hvorfor så mange varslede drap ikke forhindres. Utvalget, som settes ned fredag, skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av 2019.

– Målet er at de har konkrete forslag til konkrete lovendringer eller andre endringer som må gjøres, etter å ha lest alle drapssakene og undersøkt. Det er et poeng å lære av hva som har skjedd, sier Wara til VG.

Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene.

90 prosent av ofrene for partnerdrap er kvinner, men andelen drap hvor en kvinne er gjerningsperson er økende. De siste årene har nesten halvparten av drapene i denne kategorien blitt begått av personer født i utlandet.

Ekspertutvalget skal spesielt konsentrere seg om sakene der drapsofferet har vært i kontakt med hjelpeapparatet før det fatale skjedde.

– De skal se på hvem de var i kontakt med, hvordan hjelpeapparatet reagerte, hvilke rutiner man har, om det er noe med taushetsplikten mellom de ulike etatene som hindrer det som er nødvendig å gjøre, eller om det er snakk om at det trengs mer kunnskap og kompetanse, sier Wara.

Hittil i 2018 har norsk politi startet etterforskning av 18 drapssaker med til sammen 19 ofre. I seks av sakene har den siktede og offeret vært i et parforhold, går det fram av NTBs drapsoversikt. I fire av de seks sakene har både ofrene og den siktede utenlandsk bakgrunn.

