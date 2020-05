Et flertall i valglovutvalget går inn for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Utvalget leverer sin utredning onsdag.

NRK meldte først om dette, med henvisning til flere kilder i utvalget. Også NTB får bekreftet opplysningene fra kilder i utvalget. Ifølge NRK åpner utvalget for personvalg ved stortingsvalg, etter samme mønster som ved lokalvalg.

