Uvær stenger flere veier i landet

Uvær, dårlig føre og rasfare fører natt til fredag til kolonnekjøring og flere stengte veier i landet. Spesielt Nord-Norge er utsatt.

I Troms og Finnmark er strekningene Nordkapptunnelen – Hønsa, Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg, Gjesværkrysset – Gjesvær, Snefjord – Havøysund og strekningen fra Skarsvåg til Nordkapp stengt inntil videre.

I tillegg er Kvænangsfjellet igjen stengt grunnet rasfare. Der vil en ny vurdering bli gjort fredag klokken 12.

Saltfjellet i Nordland ble like over klokken 1 igjen åpnet for trafikk, samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes.

Også flere steder i landet preges av uvær og trafikale problemer.

Blant annet er riksvei 13 over Vikafjellet i Vestland fylke stengt grunnet uvær. Der ventes en ny vurdering klokken 9. Det samme gjelder fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal, hvor ny vurdering blir gjort klokken 10.

Hardangervidda er stengt for all trafikk over 7,5 tonn. Lettere kjøretøy kan passere i kolonne.

Det er også kolonnekjøring på strekningen fra Liamyrane bom til Haukelitunnelen, samtidig som det meldes om at fergesambandet mellom Utne og Kvanndal er innstilt.

I Trøndelag er fylkesvei 736 i Steinkjer stengt ved Stranda grunnet fare for ras. En ny vurdering vil tas fredag formiddag, opplyser Statens vegvesen.

