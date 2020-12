Uvær skaper utfordringer etter at høyspentmaster veltet – ti kunder har fått tilbake strømmen

Strømselskapet Stannum håper at Statkraft og Avinors anlegg i Tinn snart får tilbake strømmen, som forsvant etter at flere høyspentmaster veltet før helgen.

32 kunder sto søndag kveld uten strøm, inkludert et damanlegg til Statkraft og et flysikringsanlegg eid av Avinor, etter at minst 16 høyspentmaster hadde veltet siden tirsdag forrige uke.

– Vi har fått inn strøm til et hyttefeltet med ti hytter, opplyser Stein Øyvind Bystrøm i Stannum AS, selskapet som er ansvarlig for mastene, til NTB mandag ettermiddag.

Bystrøm opplyser at de nå jobber med frakte utstyr innover mot anleggene til Statkraft og Avinor. Det vil skje i løpet av natten og tirsdag morgen. Anleggene drives nå på aggregat.

– Første prioritet nå er Statkraft og Avinor. Fredag som kommer håper vi å ha fått strømmen opp igjen, sier Bystrøm.

Uvær

– Men fremdeles er situasjonen slik at vi ikke har fått kjørt befaring på eksisterende høyspentlinje, så om det har havarert mer enn vi tror, er det et steg i feil retning. Mannskap prøver å komme seg til mastene, men det er snø og 10–11 sekundmeter vind, sier han.

– Men vi skal prøve å få se konturer i lysene når det blir mørkt. I løpet av fire timer har vi svar der, sier Bystrøm like etter klokken 15 mandag ettermiddag.

Problemene startet allerede tirsdag. Først røk linjen og nettet ble dratt til én side. Deretter har is og snø gjort det hele så tungt at selv ikke de forsterkede mastene klarte å holde seg oppe.

Søndag var minst 16 høyspentmaster blitt revet over ende. Nøyaktig hvor mange er ikke avklart.

Trolig mørk jul

Resten av de rundt 20 kundene er primært hyttekunder. Bystrøm tviler på at de vil få tilbake strømmen før jul.

– Vi har full beredskap, både for å sikre det og andre ting som skjer. Det er mye snøfall og vind, men det skal bli bedre tirsdag og onsdag. Så håper vi at værvarselet torsdag og fredag tar feil, sier Bystrøm

De dagene er det nemlig igjen meldt snø og regn i området.

(©NTB)

