Uvisst når det blir pressekonferanse med Sandberg og Letnes

Like før den varslede pressekonferansen til Per Sandberg og Bahareh Letnes skulle finne sted, er det fortsatt helt uvisst når og hvor de to vil snakke ut.

De to var tirsdag ettermiddag på vei til Arendal, der de etter planen skulle holde pressekonferanse kl. 18.

Men ved 17.30-tiden fikk NTB en ny SMS fra Sandberg.

– Ingenting kl 18, skriver han.

Like etterpå meldte ABC Nyheter at Sandberg har opplyst til dem at pressekonferansen «kanskje» blir klokka 21.

Det vil i tilfelle være kun en halvtime før partilederdebatten starter på NRK 1.

Tidligere på dagen sa Sandberg til NTB at «alt er tilrettelagt», men han ville heller ikke da opplyse nøyaktig om tid og sted for pressekonferansen.

Sandberg lovte mandag at pressen tirsdag skulle få svar på alle sine spørsmål i forbindelse med den omstridte turen til Iran.

Aftenposten erfarte tidligere tirsdag at pressekonferansen skulle holdes på gastropuben Madam Reiersen, der kommunikasjonsselskapet Gambit har planlagt en «politisk helaften» i forbindelse med kveldens partilederdebatt. Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Sandberg måtte mandag gå av som fiskeriminister etter skandalen omkring hans og kjærestens Iran-tur. Sandberg trakk seg også som 1. nestleder i Frp.

Sandberg og Letnes har varslet et kraftig oppgjør med norske medier i kjølvannet av saken. Letnes karakteriserte mandag medienes jakt på svar om Iran-turen som «en heksejakt».

Les også: Sandberg før pressekonferanse med kjæresten: - Dere skal få svar på alle spørsmål

Les også: Erna Solberg: - Det får stå for Pers regning, han er ikke lenger i min regjering

Mest sett siste uken