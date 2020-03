Uvisst når Stavanger får ny testmaskin

Stavanger universitetssjukehus (SUS) fikk forrige uke tildelt en testmaskin for å kunne analysere langt flere koronatester. Nå er det usikkert når den kommer.

Til nå har SUS hatt kapasitet til å teste litt over av 350 personer daglig for covid-19. Den nye testmaskinen Cobas 6800 kan teste det mangedobbelte, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi var optimistiske og forventet at maskinen ville komme inn raskere. Nå har sykehuset tett kontakt med leverandøren for å sikre at en maskin kommer til Helse Stavanger. Per nå kan vi ikke bekrefte noe tidspunkt. Vi jobber derfor med å styrke det utstyret vi allerede har for å øke testkapasiteten, sier klinikksjef Hans Tore Frydnes.

(©NTB)