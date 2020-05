Væpnet ran av butikk i Asker

En person er pågrepet etter at en Joker-butikk på Billingstad i Asker torsdag ble utsatt for et væpnet ran. Fire gjerningsmenn løp fra stedet – én er pågrepet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Fire gjerningsmenn løp fra stedet etter å ha truet med pistol, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkeli til NTB. En person som politiet tror er en av gjerningsmennene, er pågrepet. – Vi har store styrker ute som leter etter de tre andre, sier operasjonslederen. Det ble ikke avfyrt skudd under selve ranet, og politiet har så langt ikke fått melding om at noen skal ha blitt fysisk skadd. Det er ikke kjent om ranerne fikk noe med seg fra butikken. Politiet fikk melding om ranet klokken 15.36. (©NTB)

Reklame Se bildene fra Vegard Heggems lakseparadis