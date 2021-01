Vaksinelageret i Norge er bygd opp i neste uke

I neste uke vil det ikke lenger være behov for å spare vaksinedoser når flere mottar sin andre dose av koronavaksinen, opplyste helseminister Bent Høie onsdag.

Norge har valgt å sette av vaksiner for å sikre at den siste dosen av koronavaksinen er tilgjengelig for alle som har fått første dose. Det er gjort i tilfelle det oppstår problemer med produksjonen eller distribusjonen.

– Neste uke har vi bygd opp det lageret vi trenger. Fra da behøver vi ikke å holde av ytterligere doser. Da begynner vi også å sette dose nummer to på dem som allerede har blitt vaksinert, sa Høie og fortsatte:

– Det betyr flere doser til kommunene de neste ukene.

Beredskapslageret vil i utgangspunktet inneholde 60.000 doser.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto