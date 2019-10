Valgkomiteen i Venstre møtes

Venstres valgkomité møttes fredag for første gang etter at fristen for å nominere kandidater utløp. Komiteen er blitt neddynket i forslag til ny partiledelse.

Fristen for å nominere kandidater gikk ut natt til mandag denne uken. Venstre skal velge nytt lederskap på landsmøtet i april neste år, og valgkomiteen har fått en rekke forslag. Dagens leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik har alle stilt seg til disposisjon for komiteen. Venstre-statsråd Iselin Nybø og stortingsrepresentant Abid Raja har også stilt seg til disposisjon til verv. Til helgen vil de første intervjuene med mulige kandidater bli gjennomført. En ny runde med intervjuer er planlagt i desember. 6. mars skal komiteen legge fram sin innstilling, og målet er at den skal være enstemmig. Partiledelsen skal deretter velges på Venstres landsmøte 19.–20. april. Partiet gikk på et skuffende valgresultat med 3,9 prosents oppslutning i lokalvalget i høst. Ifølge en fersk måling utført av Ipsos på vegne av Dagbladet , ligger Venstre nå på 3,6 prosent – opp fra 2,6 prosent i september. (©NTB)