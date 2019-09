Valgstyret anbefaler at valget i Evenes ikke godkjennes

I et møte mandag vedtok valgstyret i Evenes kommune at valgresultatet ikke godkjennes., melder NRK. Årsaken er at det ble funnet en rekke avvik ved omtelling.

Valgstyret i Evenes vedtok å telle kommunevalgstemmene på nytt etter at det ble oppdaget uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland. Evenes kommune har søkt råd hos Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at de første feilene ble funnet. Mandag hadde valgstyret et nytt møte, hvor konklusjonen ble å ikke godkjenne kommunestyrevalget, ifølge NRK. (©NTB)