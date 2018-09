Vann trenger inn i boliger i Bergen

Kraftig nedbør har ført til at hus og leiligheter i Bergen har måttet få bistand fra brannvesenet på grunn av vanninntrengning natt til onsdag.

– Nå regner det ganske mye og folk får problemer og klarer ikke å stoppe vanninntrengningen selv, så vi er ute og vurderer hva som må gjøres, sier vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB.

Innen klokka 4 har de fått inn i underkant av ti meldinger om at vann trenger inn i kjellere, garasjer, leiligheter og hus.

– Det er i utgangspunktet mest i Bergen, også litt på Lindås, sier Myking. Han legger til at værvarslingene på forhånd har nok ført til at folk er klar over situasjonen og har forberedt seg på uværet.

Ifølge politiet i Vest politidistrikt er det så langt ikke meldt om store problemer.

– Det har gått forholdsvis greit. Det har regnet kraftig siden rundt midnatt og det gjør det fortsatt. Veitrafikksentralen melder om en del vann i veiene flere steder, men det fører ikke til store problemer for øyeblikket, sier operasjonsleder Per Algrøy til NTB.

Ifølge Algrøy er det mye vann i veibanen på hovedpulsåren E39 i Fjøsanger. Veien er stengt for personbiler, men store kjøretøy kan passere. Politiet og Veitrafikksentralen er på stedet.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for Hordaland og Rogaland ettersom det var ventet mye regn i løpet av natt til onsdag.

