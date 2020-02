Vannet er over Bryggen i Bergen

Ved midnatt gikk vannet over Bryggen i Bergen, og i Stavanger stanset stormfloa 2 centimeter under den gamle rekorden. Ekstremværet Elsa preget hele vestkysten.

Ved midnatt var vannstanden i Stavanger 175 centimeter over sjøkartnull og på vei ned etter at den en drøy halvtime tidligere hadde ligget på 180 centimeter, melder Stavanger Aftenblad.

Den varslede stormfloa hadde satt hele Vestlandet i beredskap, og mange steder skyllet vannet inn over land.

I Bergen slo vannet inn over Dreggekaien i Bergen ved 23-tiden, melder Bergens Tidende. Vannet fortsatte å stige, og ved midnatt passerte vannet 239 centimeter over sjøkartnull.

Bare én gang tidligere i historien har vannstanden blitt målt høyere. Det var i 1990, da rekorden var én centimeter høyere – 240 centimeter, melder Meteorologisk institutt.

Vannstanden mandag kveld lå likevel 7 centimeter under prognosene som var gitt på forhånd.

I Ålesund var vannstanden ventet å nå toppen litt over midnatt. Klokka 0.20 meldte Kartverket at vannstanden var målt til 296 centimeter over sjøkartnull. Vannet skyllet over kaiene i byen, men også der lavere enn ventet.

Det er 10 centimeter under rekordnivået som ble målt i januar 1993, ifølge Sunnmørsposten.

